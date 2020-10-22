Театр на Таганке за полмиллиона рублей разрешит посещать спектакли без масок

Посетителей без масок пустят на спектакли Театра на Таганке, если они заплатят за билет полмиллиона рублей. В стоимость включен потенциальный штраф.

«Мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — сообщила пресс-служба театра в официальном аккаунте в Instagram.

Билет включает в себя не только просмотр спектакля без маски, но также отдельно место в партере вдалеке от других зрителей, отдельный вход и выход. Правда, в театр не удастся попасть без справки об отсутствии коронавируса, выданной не более 24 часов назад.

Ранее в Театре на Таганке разгорелся скандал из-за посетительницы, которая отказывалась надевать маску даже после уговоров зрителей, артистов, режиссера и худрука Ирины Апексимовой. Настырную женщину пришлось выводить из здания стражам порядка под аплодисменты окружающих. Спектакль задержался на 50 минут.