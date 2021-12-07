Татуировщик дал советы по выбору мастера для первой тату

Во многом качество и внешний вид татуировки зависят от навыков мастера. Татуировщик Максим Пармежов, известный как «Макс Двадцать Восемь», в беседе с РИА ФАН рассказал, как выбрать грамотного специалиста.

Пармежов подчеркнул, что к выбору мастера важно подходить с полной ответственностью, так как рисунок останется с вами на всю жизнь. Сейчас большинство татуировщиков предлагают свои услуги с помощью социальных сетей. Эксперт подчеркнул, что при выборе мастера важно не купиться на красивую рекламу, а делать упор в выборе именно на работы.

«Я всегда советую при выборе мастера в первую очередь смотреть на его выполненные работы, а не на медийную составляющую. Вы должны понимать, что идете за татуировкой, а не поучаствовать в очередном популярном телешоу», — пояснил он.

По словам Пармежова, хорошие мастера часто предоставляют бесплатные консультации. Если же вас привлекли работы сразу нескольких мастеров, стоит пообщаться с ними по-очереди и сравнить их навыки.