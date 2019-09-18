Татуированный кот известного блогера потерялся под Екатеринбургом

«Выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал, бесполезно. На следующий день подтянулись мои пацаны, человек 15 прочесали все вокруг, толку ноль», — написал блогер.

Хозяин сильно обеспокоен, что уже двое суток не может найти своего любимого питомца. Больше всего мужчину беспокоит холод, который для кота такой породы — серьезное испытание.

«Двое суток уже прошло, он дома то мерзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс сравни смерти. Очень сильно переживаю, не ем, не сплю», — рассказал подписчикам Kara Fight.

Хозяин заявил, что осталась одна надежда — возможно, его питомца по имени Беся приютили добрые люди.

Как сообщил портал Ura.ru, у животного также есть большая татуировка в виде женского лица на спине.