Интересное 20 декабря 2023, 14:07 Тату-мастер Владимир Ермак: сеанс у хорошего специалиста будет стоить около 20 тысяч рублей

Читать 360tv в

Тату-мастер Владимир Ермак в беседе с журналистами NEWS.ru назвал среднюю стоимость татуировки в России у хорошего мастера. По его словам, один сеанс обойдется около 20 тысяч рублей.

Все зависит от вида и размера татуировки. Например, рисунок на всей поверхности руки будет стоить в среднем 120 тысяч рублей. Для этого клиенту необходимо будет прийти на шесть сеансов.

Реклама

«Профессионал сделает качественную татуировку от одного до 8–10 сеансов, все зависит от масштаба, детализации, сложности, количества цветов, сколько вкрашивать и многих других нюансов», — добавил специалист.

Он также отметил, что вкрашивать цвета, например, на руке значительно легче, чем на спине или животе.