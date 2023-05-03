Интересное 03 мая 2023, 11:54 Тату-мастер Сергей Коса перечислил самые странные запросы от клиентов Тату-мастер Сергей Коса: иногда клиенты просят сделать тату в области подмышек

Читать 360tv в

Профессиональный тату-мастер Сергей Коса рассказал о запросах своих клиентов, которые время от времени просят сделать татуировки в области подмышек, на коленях и в полости рта. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Иногда мужчины после спора с приятелями просят набить рисунок на лбу.

Реклама

«Был случай, когда один парень проиграл спор, я ему набивал на лбу надпись, которую обычно цензурируют. И таких историй очень много у мастеров», — добавил тату-мастер.

Зона подмышек, по словам Косы, является одной из самых чувствительных. Когда дело доходит до нанесения татуировки, часто клиенты отказываются, поскольку понимают, что придется испытывать боль. Тату-мастер отметил, что в последние годы странных запросов от клиентов становится все меньше.