Татьяны смогут бесплатно попасть в Ростовский зоопарк

25 января в Ростовском зоопарке пройдет необычная акция — все женщины с именем Татьяна смогут посетить его бесплатно. Такую информацию сотрудники зоопарка опубликовали 20 января. Об этом сообщил «Царьград».

Мероприятие будет приурочено к Татьяниному дню, а также Дню студента. Для последних также подготовлена акция — билеты для учащихся будут продаваться со скидкой 50%. Во время помещения заведения Татьянам необходимо будет предоставить паспорт, а студенты должны будут показать студенческий билет.