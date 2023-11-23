Интересное 23 ноября 2023, 15:56 Таролог Серебрянская предсказала счастье в личной жизни зимой для Козерогов и Раков

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Сразу трем знакам Зодиака повезет в личной жизни этой зимой. Об этом Utro.ru рассказала таролог Наталия Серебрянская.

Во-первых, улучшение отношений, предложение руки и сердца или даже беременность ждут Раков. Светит удача в делах любовных и Тельцам. Они могут обрести вторую половину в обществе старых друзей.

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Наконец, встретить свою судьбу суждено и Козерогам. А тех, кто уже состоит в отношениях, ждет теплая и уютная зима в объятиях любимых.

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