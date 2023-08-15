Интересное 15 августа 2023, 13:34 Таролог Саона: Анастасии сильно зависят от чужого мнения, а Татьяны притягивают негатив

Читать 360tv в

Характер женщины сильно зависит от ее имени. Таролог Саона рассказала «Пятому каналу», какие пять имен являются самыми «нервными».

По словам эксперта, Анастасии волнуются больше других, что часто приводит их на больничную койку. Они подвластны мнительности и легковерности, а также сильно зависят от чужого мнения, написал сайт kp.ru.

Реклама

Татьяны расположились на втором месте из-за способности притягивать негатив. С Аннами часто случаются нервные срывы, хоть они и довольно терпеливы.

Марий подводит мнительность и фантазии на тему ревности, а Светланы принимают все слишком близко к сердцу, добавила таролог.