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    23 октября 2020, 15:57

    Таролог объяснил интерес к картам и спиритическим доскам любовью к ужастикам 90-х

    Дарья Новая, Екатерина Керсипова, Ольга Нижельская

    Россияне стали больше интересоваться картами таро и покупать их в преддверии Хэллоуина. Оказалось, что это можно объяснить любовью к культовым фильмам ужасов 90-х. Так считает таролог Антон Мамон. Об этом он рассказал «360».
    Таролог объяснил интерес к картам и спиритическим доскам любовью к ужастикам 90-х

    «Повышенный интерес к таро, да и в целом ко всей оккультной атрибутике в канун Хэллоуина — это не новость, особенно это касается тех, кто родился в 90-х и сейчас составляет наиболее активный покупательский сегмент. Такие люди росли на культовых ужастиках и до сих пор подсознательно или вполне явно желают отметить Хэллоуин согласно канону, как это делают в странах Запада, то есть в костюмах, с мистическими развлечениями», — рассказал таролог.

    Однако не только таро привлекают россиян, которые любят Хэллоуин. Они покупают и спиритические доски, чтобы «связываться» с духами умерших.

    Но такой интерес совсем не продолжительный, уточнил Мамон. Заканчивается Хэллоуин — и карты с досками отправляются на антресоли.

    «Хэллоуин проходит, мистическая атмосфера улетучивается, а с ней уходит и интерес к картам. Таким образом они пылятся на полке до следующего года, либо передариваются. На мой взгляд, это к лучшему, ведь область предсказаний и мистики, это далеко не для всех», — заключил собеседник «360».