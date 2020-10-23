Таролог объяснил интерес к картам и спиритическим доскам любовью к ужастикам 90-х

«Повышенный интерес к таро, да и в целом ко всей оккультной атрибутике в канун Хэллоуина — это не новость, особенно это касается тех, кто родился в 90-х и сейчас составляет наиболее активный покупательский сегмент. Такие люди росли на культовых ужастиках и до сих пор подсознательно или вполне явно желают отметить Хэллоуин согласно канону, как это делают в странах Запада, то есть в костюмах, с мистическими развлечениями», — рассказал таролог.

Однако не только таро привлекают россиян, которые любят Хэллоуин. Они покупают и спиритические доски, чтобы «связываться» с духами умерших.

Но такой интерес совсем не продолжительный, уточнил Мамон. Заканчивается Хэллоуин — и карты с досками отправляются на антресоли.

«Хэллоуин проходит, мистическая атмосфера улетучивается, а с ней уходит и интерес к картам. Таким образом они пылятся на полке до следующего года, либо передариваются. На мой взгляд, это к лучшему, ведь область предсказаний и мистики, это далеко не для всех», — заключил собеседник «360».