23 августа 2023, 14:57
Таролог Николаева: натуральные камни помогут избавиться от воздействия магнитных бурь
С 23 августа на Землю обрушилась мощная и длительная магнитная буря. О том, как избавиться от ее негативного воздействия, рассказала таролог-нумеролог София Николаева сайту «Подмосковье Сегодня».
По словам специалиста, во время подобных процессов люди становятся вспыльчивыми и раздражительными. Снизить влияние бури на эмоциональное состояние человека помогут натуральные камни и различные амулеты.
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Николаева отметила, что также во время магнитных бурь людям следует обратить внимание на духовные практики, сообщило Utro.ru.
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