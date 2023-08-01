Интересное 01 августа 2023, 11:30 Таролог Мишина посоветовала россиянам обратить внимание на свое здоровье в ближайшие дни

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Перевернутый Туз Кубков, который является картой следующей недели, напоминает о важности обратить внимание на свое здоровье. Об этом рассказала таролог, ясновидящая Инна Мишина сайту «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, также эта карта предупреждает о возможных проблемах в финансовом плане, поэтому в ближайшие дни не стоит совершать крупные сделки.

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Кроме того, Мишина посоветовала не игнорировать проблемы в любовных отношениях и при возникновении любых недопониманий обсудить их с партнером, сообщили «Дни.ру».