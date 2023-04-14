Интересное 14 апреля 2023, 14:28 Таролог Янко: самый сильный ангел-хранитель у женщин с именами Елизавета и Анна

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Особым небесным покровительством и сильной защитой ангелов-хранителей обладают женщины с именами Елизавета и Анна. Об этом рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко, сообщил сайт Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, Елизавету судьба всегда оберегает от невзгод. Небесная защита Анны связана с выполнением предназначенной ей миссии, выбрать верный путь ей помогают ангелы-хранители.

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Также обладательницами сильной небесной защиты являются женщины с именами Мария, Екатерина и Наталья, добавила таролог.