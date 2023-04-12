Интересное 12 апреля 2023, 12:36 Таролог Янко назвала женщин под знаком Овна, Рака и Скорпиона самыми ревнивыми

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Излишняя и чрезмерная ревность может разрушать партнерские отношения. О представительницах самых ревнивых знаков зодиака рассказала таролог Галина Янко, сообщил сайт Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, женщины Овны, которые отличаются своим пылким темпераментом, с легкостью могут найти любой предлог для ревности и устроить яркую драматическую сцену на глазах у широкой публики. Также ревнивыми спутницами являются Раки, для подтверждения своих догадок они готовы устраивать детективные слежки.

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Представительницы созвездия Скорпиона будут ревновать своего партнера из-за вредности и для разнообразия своей жизни.