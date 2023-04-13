Интересное 13 апреля 2023, 16:12 Таролог Янко назвала Тельцов, Львов и Козерогов самыми беспомощными знаками зодиака

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Самыми беспомощными людьми в быту являются представители созвездий Тельца, Льва и Козерога. Об этом сообщила таролог Галина Янко в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам специалиста, Тельцы настолько не приспособлены к самостоятельной жизни, что без помощи окружающих не могут приготовить себе элементарную яичницу. Львы теряют интерес что-то делать в чем-то разбираться в том случае, если во время этого процесса они не получат одобрение и почет других людей.

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Представители созвездия Козерога отлично разбираются в финансовых вопросах, однако не способны решить простые бытовые задачи.