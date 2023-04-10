10 апреля 2023, 15:37
Таролог Артемьева назвала Скорпионов главными социофобами
Представители определенных знаков зодиака не испытывают никакой симпатии к окружающим людям. Подробнее о них рассказала таролог Алисия Артемьева, сообщил сайт Teleprogramma.pro.
По словам эксперта, Овны презирают людей, которые имеют отличающуюся от их взглядов точку зрения. Девы втайне ненавидят окружающих и любят осуждать человеческие слабости.
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Первое место в этом рейтинге по праву занимают Скорпионы, которые являются самыми недружелюбными знаками зодиака и отличаются своей мстительностью.
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