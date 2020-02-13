13 февраля 2020, 13:35
Таксисты посмотрели видео с неадекватной пассажиркой. Многие были в шоке, но смеялись
Московские таксисты посмотрели видео с неадекватной пассажиркой, которая устроила жуткую истерику в такси. Об этом сообщил Life.ru.
Кто-то посмеялся, кто-то был в шоке. Некоторые предположили, что она сумасшедшая. Один мужчина рассказал, что это еще ничего, потому что его неадекватный пассажир как-то вообще покусал.
Героиней видео стала девушка Яна из Москвы. Причиной конфликта стали 57 рублей, которые она должна была заплатить за ожидание. После отказа таксист сказал, что тогда не повезет ее, и попросил выйти из машины. Девушка закатила истерику, кричала, материлась и била таксиста.