28 декабря 2022, 19:45
«Такой по жизни». Московский зоопарк показал «недовольного» кролика Ерошку
Московский зоопарк показал видео с «недовольным» кроликом Ерошкой
Перед новогодними каникулами сотрудники Московского зоопарка предложили познакомиться с символом наступающего 2023 года. В Telegram-канале учреждения опубликовали видео с львиноголовым кроликом Ерошкой.
В зоопарке рассказали, что забрали кролика с Городской Фермы на ВДНХ в этом году.
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«Ерошке четыре года. Он активный, любопытный. Кажется, что у него недовольная мордаха, но на самом деле он просто такой по жизни», — пошутили сотрудники Московского зоопарка.
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Они объявили начало сбора новогодних елок. После завершения праздников елки, сосны и пихты можно не выбрасывать, а передать в зоопарк. Там деревья станут украшением или лакомством животных — панд Жуи и Диндина, винторогих козлов, голубых баранов, азиатских слонов и других. А рыси, пумы, тигры и другие кошачьи смогут использовать новогодние деревья в качестве когтеточек.
Ранее в Московском зоопарке в зимнюю спячку впали шесть енотов. Специалисты рассказали, что это случилось из-за серьезного похолодания. По словам зоологов, эти животные в последнее время снизили активность и больше времени проводили в утепленных домиках.
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