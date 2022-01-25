Жизнь Греции оказалась практически полностью парализованной из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Остановлена работа общественного транспорта, прервано железнодорожное сообщение, закрыты аэропорты. Об этом сообщила телекомпания ERT.

По информации СМИ, гололед и снежные заносы стали причиной выведения из строя общественного транспорта. Люди на личных автомобилях с самого утра застряли в пробках. Экстренные службы призывают граждан отказаться от поездок и ограничить передвижение на открытом воздухе в целом.

Также греков попросили не заказывать курьерские доставки, так как по улицам городом невозможно передвигаться даже на велосипеде или мотоцикле. К вечеру 24 января налипание снега привело к обрывам электричества в некоторых районах страны. На помощь коммунальщикам пришли пожарные, полиция и военные. Для бездомных в городах открыты пункты обогрева.

25 января в Греции объявили выходным днем из-за непогоды. Не будут работать школы и детские сады, госслужащие распущены по домам. Из магазинов будут работать только продуктовые и аптеки.

Как сообщают метеорологи, Греция испытала на себе действие циклона «Надежда». Предполагается, что непогода продлится до 26 января.