Интересное 25 декабря 2023, 13:25 Тайм-менеджер Ильянович посоветовала прибегнуть к методу списка, чтобы успеть завершить дела к Новому году

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Тайм-менеджер Ксения Ильянович в беседе с изданием Life посоветовала россиянам прибегнуть к методу списка, чтобы успеть завершить все дела к Новому году.

По словам специалиста, для планирования дел следует выделить в день не более 10 минут, а также нарисовать на бумаге столбцы по категориям, к примеру, «работа», «быт», «красота», «покупки», и начать их заполнять.

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«Укажите, какие рабочие дела, проекты и задачи вам действительно нужно завершить до Нового года. Какие-то другие ваши обещания, что и кому вы пообещали и что тоже нужно закончить», — добавила она.

Далее следует решить, какие дела вы сможете успеть выполнить самостоятельно, а какие — делегировать другим.