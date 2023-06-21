Интересное 21 июня 2023, 22:24 Сырное производство начало работать в Красноселькупском районе ЯНАО

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В Красноселькупском районе ЯНАО агрофирма «Приполярная» начнет производить сыр из собственного молока. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Чтобы запустить проект, представители компании купили модульный молочный цех. В проекте принимал участие специалист из Москвы. Он обучил сотрудников производству сыров.

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В конце июня на полках магазинов можно будет увидеть первую партию сыра «Качотта».

«В планах у предприятия производить, как минимум, пять видов сыров: „Российский“, „Мраморный“, „Качотта“, „Сулугуни“ и „Чечил“, в качестве сырья используют молоко собственной фирмы», — отметили в правительстве.