Интересное 13 февраля 2023, 14:37 Сыр с успокоительным эффектом будут продавать в России Росбиотех: цена продукта не будет сильно отличаться от других сыров РИА «Новости»

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Директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о запуске производства в России необычного сыра с успокоительным эффектом. По ее словам, в состав продукта будут входить различные травы.

«Это продукт функциональной направленности. В состав сыра вводится розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер садовый, душица, майоран. За их счет и достигается успокоительный эффект», — сказала она.

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В сыре также имеются витамины группы B, С, Е, РР, А, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, селен. Продукт в своем составе не имеет красителей и латекса. Его будут изготавливать исключительно из натурального молока.

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Сидорова также отметила, что цена такого сыра не будет сильно отличаться от других сыров, а в рецептуру будут входить только отечественные ингредиенты.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала употреблять в пищу сыры для укрепления иммунной системы.