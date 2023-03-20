Интересное 20 марта 2023, 17:04 Свыше тысячи мероприятий проведут в московских парках этой весной

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Свыше тысячи разных тематических мероприятий и активностей проведут в парках Москвы уже этой весной. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал градоначальника.

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Мэр подчеркнул, что попасть на большую часть подготовленных мероприятий можно будет бесплатно. Кроме того, специалисты планируют заняться благоустройством и озеленением общественных пространств. В парках откроют прокаты велосипедов, самокатов, роликов. В мае же заработают фонтаны.