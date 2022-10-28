Свыше 60 га земли в Москве передали инвесторам для возведения соцобъектов | 360°

Интересное 28 октября 2022, 17:36 Свыше 60 га земли в Москве передали инвесторам для возведения соцобъектов

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В этом году власти Москвы предоставили инвесторам 53 земельных участка, которые пойдут под строительство социальных объектов. Такой информацией поделился заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

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На этих территориях возведут школы, поликлиники, детские сады и спортивные залы. Земли отдали в безвозмедное пользование инвесторам. Это реализуют в рамках Адресной инвестиционной программы. На данный момент заключили 53 договора на передачу 62,3 гектара земли.