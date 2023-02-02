Интересное 02 февраля 2023, 23:33 Свыше 570 коллекционных плакатов к фильмам выставили на аукцион в Лондоне

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Более 570 коллекционных плакатов к фильмам выставили на лондонском онлайн-аукционе Propstore. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на Daily Mail.

Стоимость работ превысила 400 тысяч фунтов, что равняется примерно 496 тысячам долларов.

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Самыми яркими плакатами коллекции стали изображения с «Джеймсом Бондом», «Звездными войнами» и фильмами ужасов, на которых присутствуют автографы знаменитостей.

Приобрести работы можно будет до 2 марта.