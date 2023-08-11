Интересное 11 августа 2023, 22:29 Свыше 40 детских садов и школ возведут в Москве до конца года

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В текущем году в столице планируют возвести свыше 40 детских садов и школ. Такой информацией поделился заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщила «Москва 24».

Заммэра пояснил, что в последнее время в городе ввели в эксплуатацию свыше 60 объектов социального назначения. Наиболее значимые среди них — ультрасовременные и супероснащенные объекты медицинского назначения.

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«Мы создаем не только здания красивого вида и красивых фасадов. Внутреннее оснащение, внутренняя логистика, процессы, которые мы с коллегами разработали — они позволят людям оказывать более качественную помощь», — рассказал Бочкарев.