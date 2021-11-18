Свой рейтинг фильмов и сериалов появился на Netflix

Проект top10.netflix.com на стриминговом сервисе Netflix теперь будет публиковать свой собственный рейтинг фильмов и сериалов. Об этом написала «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейтинг будет подразделяться на четыре категории. В него войдут: топ фильмов на английском языке, топ фильмов на других языках, топ сериалов на английском языке, топ сериалов на других языках.

В каждой стране, в которой доступен сервис, имеется свой вариант списка. Компания планирует обновлять данный рейтинг каждую неделю по вторникам. Также на сайте будут представлены киноленты, набравшие наибольшую популярность за всю историю сервиса.

Сейчас на первом месте рейтинга находится фильм «Птичий короб», а среди сериалов в лидеры выбился первый сезон «Бриджертонов».