Священное дерево северных селькупов обнаружили на Ямале | 360°

Интересное 09 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Священное дерево северных селькупов обнаружили на Ямале

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Исследователи Научного центра изучения Арктики под руководством сотрудника Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Ольги Степановой обнаружили священное дерево северных селькупов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

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Специалисты отправились с исследовательской миссией в бывшие промысловые угодья, которые располагались неподалеку от озера Момчик и реки Таз в Красноселькупском и Тазовском районах. Там располагались и изображения духов, которые покровительствовали рыбакам.

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