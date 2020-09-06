Священники спасли тонущего в озере мужчину

В США мужчина выпал из лодки во время плавания по озеру Джордж. Забраться в судно обратно не получилось — лодка перевернулась, а до берега было очень далеко. На помощь мужчине пришли семь священников, они достали его из воды.

Джимми Макдональд плыл на лодке и делал снимки природы на свой телефон, в какой-то момент он случайно упал в воду, пишет издание Daily Mail. Мужчина попытался залезть обратно в лодку, но не смог — она перевернулась. Чтобы оставаться на плаву Макдональд держался за борт лодки. Мужчина вспоминает, что берег видел вдалеке, и он не был уверен, что у него хватить сил проплыть такое большое расстояние в холодной воде. По словам Макдональда, смирившись с неизбежностью, он стал молиться.

На помощь тонущему мужчине пришли семь священников, которые плыли по озеру на плавучем пабе. Капитан судна Грег Барретт рассказал после, что один из служителей церкви услышал крики о помощи. Мужчине подняли из воды с помощью спасательного круга.

Теперь Джимми призывает всех надевать спасательные жилеты и проверять их перед тем, как отправиться в плавание, чтобы предотвратить подобные инциденты.

В Венеции гондольеры сократили число мест для пассажиров в лодках. К такому решению они пришли не из-за пандемии, а из-за растолстевших туристов. От такого груза лодка полностью погружается канал, в итоге корпус тонет и черпает воду, рассказал президент ассоциации гондольеров-заместителей Рауль Роверато. «360» выяснил, как сейчас работают знаменитые итальянские гребцы и как людей отбирают для этой профессии.