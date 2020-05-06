06 мая 2020, 21:28
Священник-травматолог оказал помощь дачнику, повредившему ногу
Иерей Виктор Никитенко оказал первую помощь москвичу, который сломал ногу на даче. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на супругу пострадавшего Наталью.
По данным телеканала «Царьград», женщина рассказала, что все врачи в ближайшей поликлинике были заняты пациентами с коронавирусом. В итоге на помощь пришел священник из местной церкви, который раньше работал травматологом. Он оказал пострадавшему первую помощь.
По словам священника, у мужчины была сложная травма: вывих и перелом одновременно. Он сделал пострадавшему обезболивание и даже вправил вывих, после чего тот уже смог успешно добраться до областного центра — Твери, находящегося в 90 километрах.