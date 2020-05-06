Священник-травматолог оказал помощь дачнику, повредившему ногу

По данным телеканала «Царьград», женщина рассказала, что все врачи в ближайшей поликлинике были заняты пациентами с коронавирусом. В итоге на помощь пришел священник из местной церкви, который раньше работал травматологом. Он оказал пострадавшему первую помощь.

По словам священника, у мужчины была сложная травма: вывих и перелом одновременно. Он сделал пострадавшему обезболивание и даже вправил вывих, после чего тот уже смог успешно добраться до областного центра — Твери, находящегося в 90 километрах.