Священник Геронимус рассказал о невозможности «развенчания» | 360°

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Священник Геронимус рассказал о невозможности «развенчания»

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Некоторые люди задаются вопросом о том, можно ли расторгнуть церковный брак. Настоятель храма Всемилостивого Спаса Григорий Геронимус рассказал о вероятности такой процедуры, передала «Вечерняя Москва».

По словам священнослужителя, брак является священным таинством. Он подчеркнул, что совершить венчание можно только единожды.

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«В церкви не существует понятия „развенчание“, потому что в момент обряда церковнослужитель просит у Господа любовь и счастье для супругов. В случае расторжения брака невозможно просить отвести от партнеров благодать», — рассказал Геронимус.

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