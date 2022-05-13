Священник Феодорит рассказал, что «пятница 13-е» не несет опасности

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) рассказал, что не стоит бояться пятницы 13-го. По его словам, этот день не требует специальных молитв и других оберегов. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам батюшки, страх перед этим днем является не более чем суеверием. При этом 13-е число само по себе является хорошим.

«Это обычный день… Пятница считается днем скорби, так как в этот день распяли Иисуса Христа, а число 13 — „чертова дюжина“. Считается, что 13 — плохое число, хотя апостолов было именно 13, так как есть еще апостол Павел… На самом деле, 13 — это хорошее число», — пояснил иеромонах.