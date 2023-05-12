Интересное 12 мая 2023, 13:51 «Свинью спасал впервые». Пожарный вынес из горящей квартиры минипига Милу Минипига Милу спасли при пожаре в квартире в центре Архангельска Пресс-служба МЧС

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Многокилограммового минипига спасли сотрудники МЧС при пожаре в квартире девятиэтажки в центре Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, хозяйке квартиры, где произошло ЧП, помогли выбраться соседи. Когда на место прибыли пожарные расчеты, она сообщила, что внутри остался ее питомец. Домашнее животное зовут Мила.

«Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка», — рассказал один из спасателей.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

По словам мужчины, когда они с коллегами увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились.

«Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я сегодня спасал впервые», — добавил он.

Миле оказали помощь. Питомца удалось спасти.