Свидание с продолжением: извращенец из Tinder похитил нижнее белье девушки, но обещал вернуть

Свидание Аннабель и Бена протекало стремительно и гладко: уже через 15 минут впервые увидевшие друг друга молодые люди держали друг друга за руки.

«Мы распивали на двоих бутылку красного вина, закусывали, целовались, болтали, смеялись. Это было идеальное свидание», — рассказала Аннабель. Когда эрудированный и симпатичный юноша предложил ей уйти в менее людное место, она на под впечатлением без раздумий пригласила его к себе.

Отправившись в душ, мужчина задал вопрос, где лежит нижнее белье хозяйки. На резонный вопрос о целях он ответил, что хочет сам выбрать комплект для девушки. Также он попросил мешок для своего белья.

Утром девушка поняла, что стала жертвой извращенца: ее нижнее белье украли. «Я написала ему и спросила, брал ли он белье. Бен не стал отрицать этого. Он сказал, что взял с собой мое и вернет на следующей неделе», — рассказала Аннабель. Однако цель кражи он решил не озвучивать.

Следует отметить, что свое слово мужчина сдержал. Он оставил посылку с украденным бельем на пороге квартиры, пока Аннабель была на работе.

Остается только догадываться, осталось ли у девушки после этой истории желание нова воспользоваться возвращенными изделиями.