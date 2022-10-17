Светящийся объект заметили в небе над Томской областью | 360°

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Светящийся объект заметили в небе над Томской областью

Очевидцы засняли на видео светящийся объект в небе над Томской областью

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Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида в небе. Полет светящегося объекта составил восемь секунд. Предположительно, это могло быть сгорание космического мусора.

О ярком болиде, пролетевшем в небе на Томской областью, сообщили в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во «ВКонтакте».

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Очевидцы события опубликовали видео, на которых удалось запечатлеть полет объекта. Болид заметили в 00:15 по местному времени (20:15 по московскому времени).

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«Длительность полета составила более восьми секунд — это указывает на небольшую скорость (не более 30 километров в секунду), — отмечено в сообщении.

Светящийся объект оставил за собой широкую «трассу», которая переливалась разными цветами: светло-зеленым, светло-голубым и другими.

«Возможно, что это было сгорание космического мусора, но для точной природы объекта необходимо несколько видео с разных точек съемок», — предположили авторы поста.

На прошлой неделе сразу над несколькими районами восточной части Японии заметили метеорит. По словам очевидцев, небесное тело двигалось по небу со скоростью приблизительно 50 километров в секунду.

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