Сверхбыстрый и компактный накопитель энергии создали в ОИЯИ

Старший научный сотрудник дубненского Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Михаил Новиков рассказал о создании сверхбыстрого и компактного накопителя энергии. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам ученого, он существенно превосходит аналоги по плотности хранения энергии и скорости зарядки. Новая «батарейка» была разработана специально для строящегося коллайдера NICA.

«Индуктивный накопитель — это магнитная катушка, или соленоид. Его полная энергия будет равна 3,65 МДж, а полезная — 1,7, при этом высота и диаметр устройства не превышают метр. Емкостный накопитель (конденсатор — ред.) с аналогичной энергией занял бы не кубический метр, а несколько больших шкафов», — сообщил ученый.

Накопитель ОИЯИ способен сохранять энергию примерно в течение часа. Его можно использовать для запасания энергии торможения электрического автобуса или на промышленном предприятии для сглаживания пульсаций, резюмировал Новиков.