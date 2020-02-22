Свечи с запахом чизбургера. McDonald’s приготовил сюрприз для посетителей

Компания McDonald’s по случаю скорого 50-летия роял чизбургера создала отдельный фан-клуб бургера. На сайте продаются милые сувениры, связанные с блюдом, в том числе и свечи, запах которых соответствуют каждому ингредиенту бургера.

Первый роял чизбургер был запущен в продажу в 1971 году. Скоро исполняется 50 лет с этой даты и компания запустила коллекцию памятных сувениров для ценителей блюда.

Пользователям предлагается приобрести календарь, заполненный фотографиями чизбургера за $25 (прим.1600 руб.) или по той же цене варежки на двоих. За десять долларов (прим. 650 руб.) можно стать обладателем футболки или значка, а стикеры обойдутся покупателю в восемь долларов (520 руб.).

Но самое интригующее — это набор из шести свечей. Вероятно, он должен воссоздавать аромат роял чизбургера. У каждой из свечей свой аромат. Одна пахнет свежей говядиной, другая — сыром, третья — кетчупом, четвертая — луком, пятая — солеными огурцами, шестая — булочкой с кунжутом.

На коробке указано, что для максимального наслаждения нужно зажигать все свечи сразу. Пока свечи в продажу не поступили, поэтому цены еще нет.

Ранее компания McDonald’s решила отметить открытие своего первого ресторана в СССР. Заведение сообщило, что продукция будет продаваться по ценам 30-летней давности— то есть по три рубля за бургер.