Интересное 11 июля 2023, 14:26 Сваха Сябитова: чтобы встретить достойного партнера, прилагать усилия нужно задолго до знакомства

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Для того, чтобы найти достойного партнера и построить с ним крепкие отношения, необходимо приложить усилия задолго до потенциального знакомства. Об этом рассказала телеведущая, сваха Роза Сябитова, сообщило Utro.ru.

По словам Сябитовой, перед поиском партнера следует провести тщательную работу над собой, ведь уровень конкретного человека напрямую влияет на то, каким окажется его будущий избранник.

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Также сваха отметила, что люди, выдвигающие большие требования своему партнеру, зачастую сами им не соответствуют.