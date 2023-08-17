Интересное 17 августа 2023, 16:40 Сваха Роза Сябитова заявила, что программа «Давай поженимся» вернется на экраны с новой ведущей

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Программа «Давай поженимся» вернется на экраны Первого канала, но с новой ведущей. Такой информацией поделилась сваха программы Роза Сябитова. Об этом сообщило Ura.ru.

Сваха заявила, что новые выпуски уже отсняли. Она отметила, что останется в программе вместе с Ларисой Гузеевой, однако на роль третьей соведущей выбрали нового человека.

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Сабитова рассказала также, что в новых выпусках изменится и подход к выбору героев передачи.

«Если говорить по поводу героев, они изменились. Многое изменилось: отношение к семейным традиционным ценностям изменилось, другие герои, молодежь выросла», — заявила сваха.