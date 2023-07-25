Интересное 25 июля 2023, 15:12 Сваха Карасева рассказала о необычных запросах клиентов брачного агентства Директор брачного агентства: мужчина попросил найти женщину, похожую на его умершую жену

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Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала, что однажды некий мужчина попросил сотрудников компании найти ему женщину, похожую на его умершую жену. Об этом сообщил сайт «Страсти».

По словам Карасевой, мужчина чувствовал вину перед умершей женой, и, найдя другую, хотел, таким образом, что-то ей сказать, извиниться.

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Одна из клиенток, которой было 20 лет, попросила найти пенсионера из Норвегии, чтобы он отдавал ей пенсию, рассказала сваха. Карасева отметила, что практически все случаи знакомств были весьма обычными, но не всегда пары, подобранные свахами, остаются вместе.