Сурок внаглую жевал пиццу. Он дразнил собак на самоизоляции

Забавный случай произошел в Филадельфии. Сурок уже и ранее приходил к дому, где живут собаки Мэгги и Мозес. Грызун дразнил их, наслаждаясь свободной жизнью. Однако на этот раз он пришел на порог с куском пиццы.

Первой сурка заметила собака поменьше. Она подбежала к стеклу и смотрела на жующего зверька. Затем к двери подошла вторая собака. Мэгги и Мозес вместе наблюдали за сурком. Причем все время они спокойно смотрели, как грызун пережевывает пиццу. А просидел он у раздвижной двери не меньше часа.

Собаки, не отрываясь, смотрели на сурка. А сурок в свою очередь невозмутимо обедал.

«Не только люди любят пиццу в Филадельфии…» — подписала пост Багнелл.