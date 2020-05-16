16 мая 2020, 17:29
Сурок внаглую жевал пиццу. Он дразнил собак на самоизоляции
Сурок не дает спокойно жить двум собакам, которые сидят дома на самоизоляции вместе со своей хозяйкой. На этот раз он превзошел себя — целый час смачно жевал пиццу прямо у стеклянной двери. Видео выложила на Facebook хозяйка домашних питомцев Кристин Чалела Багнелл.
Забавный случай произошел в Филадельфии. Сурок уже и ранее приходил к дому, где живут собаки Мэгги и Мозес. Грызун дразнил их, наслаждаясь свободной жизнью. Однако на этот раз он пришел на порог с куском пиццы.
Первой сурка заметила собака поменьше. Она подбежала к стеклу и смотрела на жующего зверька. Затем к двери подошла вторая собака. Мэгги и Мозес вместе наблюдали за сурком. Причем все время они спокойно смотрели, как грызун пережевывает пиццу. А просидел он у раздвижной двери не меньше часа.
Собаки, не отрываясь, смотрели на сурка. А сурок в свою очередь невозмутимо обедал.
«Не только люди любят пиццу в Филадельфии…» — подписала пост Багнелл.