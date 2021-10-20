Сурки из Московского зоопарка легли в спячку необычно рано

Сурки, обитающие в Московском зоопарке, легли в зимнюю спячку немного раньше, чем обычно. Об этом событии пресс-служба зоопарка рассказала РИА «Новости».

«Наши сурки — Арчи, Сара и Нагайна — традиционно погрузились в спячку первыми среди обитателей зоопарка. Из своей уютной сурчины они практически перестали выходить еще в конце сентября. И теперь не выглядывают даже в теплые солнечные дни. Видимо, чувствуют, что зима в этом году может быть достаточно суровой», — так действия пушистых животных описали в пресс-службе.

Представитель зоопарка отметил, что сурки залегли чуть раньше, чем делали это всегда.

Работники парка, смотрящие именно за этими животными, заметили, что сурки уже заделали сеном вход в свою норку, и тогда сотрудники поняли, что до весны те больше выходить не собираются.

«На то, когда сурки укладываются спать, влияет два основных фактора: погода и вес животных. К зиме суркам необходимо основательно поднабрать. Все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава», — поделилась образом жизни постояльцев директор зоопарка Светлана Акулова.

Сотрудники парка помогли животным пережить холода и накрыли их норку теплой соломой. В пресс-службе объяснили, что во время спячки температура тела у сурков сильно падает, а поддержание жизни идет за счет жировых запасов. Проснутся сурки только тогда, когда станет теплее. Если холода будут долгими, то могут проспать и до мая.