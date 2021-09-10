Супруги из Британии не смогли узнать друг друга после операции на глаза

Необычную историю рассказала семейная пара из Британии. Терри и Бренда Смит прожили вместе 50 лет, однако после коррекции зрения, которую им предложили сделать врачи после планового осмотра, супруги не смогли узнать друг друга. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на издание Metro.

Первой вынужденную процедуру решила пройти Бренда. Женщина сообщила, что была шокирована внешним видом мужа после того, как увидела его уже без очков.

«Я не могла поверить в то, что вижу. Я сказала Терри: „Ты неправильно бреешься“. Помимо этого, мне пришлось постричь ему брови и прочее», — отметила она.

После того, как операцию на глаза сделал Терри, он заявил, что его жена выглядит немного не так, как он привык. По его словам, цвет волос у Бренды стал светлее. Кроме того, мужчина увидел многие вещи совсем иначе. Например, плащ, который он дарил супруге, казался ему серым, а теперь выглядел зеленым.

Несмотря на такие моменты, пожилые супруги рады, что смогли после операции увидеть окружающий мир иначе, а также избавиться от многочисленных пар очков.