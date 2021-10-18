Супруга командира «Союза МС-18» рассказала о традициях жен космонавтов

Юлия Новицкая, жена космонавта Олега Новицкого, командира корабля «Союз МС-18», на котором на МКС летала съемочная группа фильма «Вызов», рассказала для сайта kp.ru о традициях «космических жен».

«Прежде чем мы едем встречать экипаж, который прилетает с места посадки, я должна выполнить, как у нас жены говорят, космический кулинарный заказ. Приказ был дан из космоса, его нужно исполнить. Муж заказал сделать картофельный белорусский пирог, пожарить свиные ребрышки и сделать салат со свежим зеленым луком, который мы с младшей дочкой вырастили у нас на подоконнике», — рассказала Новицкая.

После возвращения из космоса члены экипажа должны отбыть карантин в профилактории. Однако родственников, если они вакцинированы, туда могут допустить. Новицкая рассказала, что была на связи с родственниками режиссера «Вызова» Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, делилась с ними опытом.

«У нас принято, что жены, у которых мужья уже летали, делятся своим опытом и рассказывают, что надо делать молодой жене, у которой муж в первый раз летит. Здесь пришлось мне эту роль взять на себя, поскольку у Олега третий полет. Естественно, я Соне, жене Клима, и родственникам Юли рассказывала, что надо собрать вещи на Байконур, надо собрать потом вещи на приземление, чтобы им было во что переодеться. Как мы украшаем и как мы готовим комнату в профилактории. То есть, какие-то мелочи именно бытовые», — поделилась она.