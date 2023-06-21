Интересное 21 июня 2023, 16:52 SuperJob: 5% россиянок признались, что хотели бы работать исключительно в женском коллективе

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Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что 16% женщин в России комфортнее работать в мужском коллективе. И лишь 5% россиянок мечтают о работе в женском, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Примерно 50% мужчин заявили, что не думают о том, кого больше преобладает в коллективе — мужчин или женщин. Еще 11% хотели бы работать исключительно в мужском коллективе, а 5% стремятся быть единственным мужчиной в команде.

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В исследовании также говорится, что холостые мужчины чаще женатых стремятся работать в женском коллективе.