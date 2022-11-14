Интересное 14 ноября 2022, 22:01 Полковник Сандерс пропадет с логотипа KFC после продажи новому владельцу Mash: YUM! Restaurants продал KFC ижевскому «Смарт Сервис Лтд» за 10 миллиардов рублей

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На логотипе «Ростикс» не будет полковника Сандреса. Его имя и изображение не входят в сделку между YUM! Restaurants и ООО «Смарт Сервис Лтд» по передаче сети общепитов KFC. О подробностях продажи рассказал Telegram-канал Mash.

По сообщению издания, сумма сделки составила более 10 миллиардов рублей. Новый владелец — ижевская компания «Смарт Сервис» — пообещал, что сокращений персонала не будет. Он также заявил, что руководство планирует активно вкладывать средства в рекламу и развитие бренда.

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Новые «Ростиксы» начнут появляться уже в следующем году — предположительно, в январе–феврале.

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Ранее сообщалось, что меню практически прежним. Новые владельцы постараются сохранить все блюда и не станут менять рецептуру. Останутся даже названия — другие имена появятся только у нескольких блюд. А зарубежное пиво заменят на российские напитки.

Бывший владелец сети быстрого питания KFC в России отправил заявку в Роспатент на регистрацию брендов «Росмастер» и Rostic’s, а также нового логотипа с курицей в конце октября. Новый товарный знак позволит компании производить и реализовывать блюда из курицы, а также гамбургеры, картофель фри, куриные крылышки, пиццу с курицей, рыбу, соусы и ароматизаторы.