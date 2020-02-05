«Сухой январь»: мужчина на 31 день отказался от алкоголя, и вот что вышло

В Великобритании с каждым годом все больше набирает популярность челлендж «Сухой январь» — по его правилам, нужно отказаться на месяц от алкоголя. Парень по имени Том решил испытать себя и 31 день прожить без спиртного.

О своих ощущениях за этот месяц и выводах об акции в целом он рассказал на портале Buzz Feed. По словам Тома, первый день без спиртного прошел у него не очень позитивно. Пятый день челленджа пришелся на воскресенье и тут Том отметил, что выходные без алкоголя были отличными. Он прекрасно себя чувствовал был бодр, весел и продуктивен.

На девятый день челленджа Том уже не был так воодушевлен, как всего несколько дней назад. Хотя в своем видео он отметил хорошую лондонскую погоду в этот день. Потом Тому предстояло пережить день рождение друга, на котором алкоголь пили все кроме него. В бокале Тома весь вечер был лимонад, что, судя по видео, не очень радовало парня. Праздник пришелся на 12 день челленджа и впереди оставалась большая часть «Сухого января».

Последний день челленджа Том провел вместе с баночкой безалкогольного напитка, отсчитывая часы до его окончания. Как только время вышло, парень сделал несколько глотков горячительного.

Говоря о своих выводах о челлендже, Том отметил, что «Сухой январь» это хороший тест на «прочность». Человек может увидеть, насколько сильно он зависит от алкоголя и будет ли для него тяжело, отказаться от спиртного вообще.

Акцию «Сухой январь» проводят в целях охраны общественного здоровья. Челлендж призывает людей воздерживаться от употребления алкоголя в течение января. Больше всего акция популярна среди британцев. Январь был выбран не случайно: пик потребления алкоголя приходится на рождественские праздники, а после них в течение месяца организм восстанавливается. По замыслу организаторов акции, если в это время не употреблять спиртное, то можно избежать многих проблем со здоровьем.

Ученые из университета Южной Калифорнии провели исследование и выяснили, что каждый выпитый грамм алкоголя повышает возраст на 0,02 года — а это 7 дней.