Суеверным родителям рассказали о приметах, связанных с маленьким ребенком

Суеверным родителям рассказали о некоторых приметах, которые касаются маленьких детей. О том, что новорожденных нельзя подносить к зеркалу, знают многие, а вот что нельзя целовать пятки малыша — нет. Об этих и других приметах сообщило «Утро.ру».

По некоторым суевериям считается, что если родители будут целовать стопы своего новорожденного ребенка, то у него станет сложным характер. При этом малыш научится ходить позже обычного.

Также не стоит говорить знакомым о том, сколько месяцев ребенку. Такими образом, его можно защитить от сглаза. Родителям не рекомендуют щекотать малыша, чтобы он спал крепко и спокойно.

Есть такое суеверие, что нежелательно на ночь оставлять одежду малыша не на своем месте. После 12 ночи по дому бродят злые духи, и, если они наткнутся на вещи ребенка, он откажется засыпать.

Многие знают, что нельзя подстригать ребенка до года. Также плохой приметой является мытье малыша в пятницу и воскресенье. Есть еще суеверие, что нельзя доедать за малышом хлеб, чтобы не лишать его здоровья.