Судно «Яр-Сале» спустят на воду в Тобольске

Новое сухогрузное судно «Яр-Сале» спустят на воду сегодня, 7 июля. Процессом займется судостроительный судоремонтный завод Тобольска. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал правительства Тюменской области.

Вес металлоконструкций судна составил тысячу тонн. При этом его грузоподъемность — пять тысяч тонн. Оно будет осуществлять движение по маршруту речной порт Лабытнанги — причалы арктического побережья. На корабле планируют перевозить стройматериалы, а также нефтегазовое оборудование.