Суд запретил называть малыша именем Джихад

Мальчик родился в ноябре 2018 года. Мать захотела назвать малыша Джихадом. Однако суд французского города Дижон засомневался в правильности ее решения и запретил женщине регистрировать такое имя.

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Должностные лица объяснили свою точку зрения. Такое имя встанет вразрез с интересами ребенка. К слову «джихад» в арабском мире в основном относятся положительно. Однако оно еще ассоциируется и с исламистскими террористическими движениями. Именно из-за этого новорожденного пришлось назвать несколько по-другому — Джахид.

Джихад — понятие в исламе, означающее борьбу за веру. В широком значении под ним имеется в виду борьба со своими духовными или социальными пороками — ложью, развращенностью общества. Или же любое усилие или усердие, например, в работе или учебе. В то же время под джихадом часто понимают вооруженную борьбу за распространение ислама.