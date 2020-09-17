Суд Китая запретил местному миллиардеру покупать дорогие вещи

Уточняется, что причиной такого запрета являются долги компании. В настоящий момент мужчина не может покупать вещи, если они не обязательны в повседневной жизни и работе. Предпринимателю нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами, пишет «Газета.ru».

Помимо прочего, бизнесмену запрещено покупать недвижимость, делать ремонт за большие деньги, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать дорогие офисы.