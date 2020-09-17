17 сентября 2020, 11:50
Суд Китая запретил местному миллиардеру покупать дорогие вещи
Суд Китая запретил местному миллиардеру, председателю HNA Group Чень Феню, покупать излишества, сообщило издание South China Morning Post.
Уточняется, что причиной такого запрета являются долги компании. В настоящий момент мужчина не может покупать вещи, если они не обязательны в повседневной жизни и работе. Предпринимателю нельзя летать на самолетах и пользоваться высокоскоростными поездами, пишет «Газета.ru».
Помимо прочего, бизнесмену запрещено покупать недвижимость, делать ремонт за большие деньги, заселяться в роскошные отели, посещать клубы и арендовать дорогие офисы.